Из Нижневартовска и Ханты-Мансийска планируют открыть рейсы за рубеж

Аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска в ближайшем будущем смогут открыть международное авиасообщение. Необходимые документы готовятся и будут направлены в федеральный оперативный штаб и в Росавиацию, сообщил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока на заседание регионального оперштаба. По словам чиновника, вопрос может разрешится уже через неделю.

На данный момент единственным аэропортом региона, откуда открыты рейсы за границу, остается сургутский. Из самой крупной авиагавани можно отправиться на турецкие курорты.