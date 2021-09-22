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​Югорчане смогут летать за границу еще из двух аэропортов

Из Нижневартовска и Ханты-Мансийска планируют открыть рейсы за рубеж

​Югорчане смогут летать за границу еще из двух аэропортов
Фото: pixabay.com

Аэропорты Нижневартовска и Ханты-Мансийска в ближайшем будущем смогут открыть международное авиасообщение. Необходимые документы готовятся и будут направлены в федеральный оперативный штаб и в Росавиацию, сообщил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока на заседание регионального оперштаба. По словам чиновника, вопрос может разрешится уже через неделю.

На данный момент единственным аэропортом региона, откуда открыты рейсы за границу, остается сургутский. Из самой крупной авиагавани можно отправиться на турецкие курорты.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 284, комментариев: 0
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