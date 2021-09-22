Школьный автопарк в Югре пополнится тремя новыми автобусами

Югра получит три новых школьных автобуса – один вместимостью 13-20 человека и два вместимостью 25-31 человек. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Сургута во «ВКонтакте».

Напомним, в начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении десяти миллиардов рублей на покупку 4187 новых школьных автобусов для регионов России. «Большинство из них будет направлено в сельские районы, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы», - говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно постановлению, Ямал получит 11 новых машин для подвоза школьников, Тюменская область – 33.

Сейчас по Югре курсирует 88 школьных автобуса.