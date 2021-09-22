Питомцев до 20 килограмм авиакомпания Utair разрешила провозить в салоне самолета

Представители Utair сообщили, что теперь владельцы кошек и собак смогут перевозить своих питомцев на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна. Для этого необходимо за 48 часов до вылета приобрести два билета (на себя и на животное), а также позаботиться о том, чтобы у любимца был жесткий контейнер размером до 55×40×40 см с надежным запирающим устройством.

В авиакомпании отмечают, что вес переноски вместе с животным не должен превышать 20 килограмм, а габариты клетки могли позволить животному встать в полный рост и повернуться – это позволит легче перенести путешествие. Переноска на время полета будет закреплена ремнями безопасности.

«Мы с большим уважением и заботой относимся к нашим четвероногим пассажирам и рады, что путешественники с животными отдают предпочтение Utair. Понимаем, что хозяева не хотят оставлять любимцев в незнакомой для них обстановке и подвергать стрессу, поэтому расширяем нормы провоза животных на борту и делаем полет удобнее — в соответствии с правилами авиационной безопасности. В прошлом году мы увеличили максимальное количество животных в салоне до 10, а теперь начинаем перевозить их на пассажирских сиденьях», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Также было указано, что бесплатные условия перевозки для животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха, остаются: таких животных можно перевозить в салоне воздушного судна при наличии подтверждающих документов.