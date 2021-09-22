Александру Новьюхову прочат место в Совете Федерации

Совет Федерации обновится после выборов – в него войдут 11 новых сенаторов-единороссов. Югру в верхней палате парламента будет представлять депутат окружной думы Александр Новьюхов. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Совет Федерации формируется из представителей регионов от исполнительной и законодательной власти. Кандидат от законодательной власти должен сначала избраться в местный парламент, а затем местные депутаты должны проголосовать за его выдвижение в Совет Федерации. Александр Новьюхов числится в списке избранных депутатов Думы Югры седьмого созыва по единому избирательному округу от «Единой России».

Однако сам он считает преждевременным заявления о начале своей карьеры в Совете Федерации. «Первое заседание окружной Думы, на котором будут приняты все решения, пройдет только в октябре. До этого времени давать какие-то комментарии преждевременно», - заявил Новьюхов Ura.ru.

В августе стало известно, что Юрий Важенин, представляющий Югру в Совете Федерации, снял свою кандидатуру с выборов и отказался претендовать на пост сенатора. О том, почему было принято такое решение, легендарный газовик рассказал в интервью siapress.ru.