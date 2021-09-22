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​СМИ назвали имя нового сенатора от Югры

Александру Новьюхову прочат место в Совете Федерации

​СМИ назвали имя нового сенатора от Югры
Фото: vk.com/dumaugra

Совет Федерации обновится после выборов – в него войдут 11 новых сенаторов-единороссов. Югру в верхней палате парламента будет представлять депутат окружной думы Александр Новьюхов. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Совет Федерации формируется из представителей регионов от исполнительной и законодательной власти. Кандидат от законодательной власти должен сначала избраться в местный парламент, а затем местные депутаты должны проголосовать за его выдвижение в Совет Федерации. Александр Новьюхов числится в списке избранных депутатов Думы Югры седьмого созыва по единому избирательному округу от «Единой России».

Однако сам он считает преждевременным заявления о начале своей карьеры в Совете Федерации. «Первое заседание окружной Думы, на котором будут приняты все решения, пройдет только в октябре. До этого времени давать какие-то комментарии преждевременно», - заявил Новьюхов Ura.ru.

В августе стало известно, что Юрий Важенин, представляющий Югру в Совете Федерации, снял свою кандидатуру с выборов и отказался претендовать на пост сенатора. О том, почему было принято такое решение, легендарный газовик рассказал в интервью siapress.ru.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 344, комментариев: 4
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:12
Кто такой?
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:14
Да уж! Новьюхов и Важенин две огромные разницы! Каждый последующий намного хуже предыдущего! очень жаль. Неужели не нашлось более удачной и авторитетной кандидатуры для представления Югры в СФ???
йося
не нравится
Сегодня в 14:31
-"Холоп, ты чьих будешь?"
Хотя понятно чьих, но все таки.
И уж если даже Алкон не зает.....
Дады, Ой!
Марина Соболевская Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:00
Занимался коренными народами. Короче, бюджет осваивал в этом направлении. Видимо, удачно..
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