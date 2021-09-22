Избирком Югры опубликовал список депутатов окружной думы седьмого созыва

Избирательная комиссия Югры признала состоявшимися выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и выборов депутатов Думы ХМАО – Югры седьмого созыва.

Госдума

В Госдуму по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 избран представитель «Единой России» Павел Завальный (44,85%), по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 – также представитель «Единой России» Вадим Шувалов (33,77%).

Дума Югры

В окружной парламент по единому избирательному округу допущены списки пяти избирательных объединений: Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (10 депутатских мандатов); Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (4 депутатских мандата); Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (3 депутатских мандата); Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (1 депутатский мандат; Региональное отделение Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (1 депутатский мандат).

В Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва избрано 38 депутатов: 19 депутатов по единому избирательному округу (по спискам) и 19 депутатов по одномандатным избирательным округам.

Список избранных депутатов Думы Югры седьмого созыва по единому избирательному округу:

Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Савинцев Алексей Владимирович (№ 1, общерегиональная часть);

2. Жуков Василий Михайлович (№ 1, Югорская региональная группа 2);

3. Глотова Александра Ивановна (№ 1, Сургутская региональная группа 13);

4. Таги-заде Халид Боюкага оглы (№ 1, Мегионская региональная группа 16).

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1. Зиновьев Владимир Николаевич (№ 1, общерегиональная часть).

Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Комарова Наталья Владимировна (№ 1, общерегиональная часть);

2. Филипенко Василий Александрович (№ 3, общерегиональная часть);

3. Проводников Руслан Михайлович (№ 1, Белоярская региональная группа 1);

4. Тулупов Алексей Юрьевич (№ 1, Урайская региональная группа 4);

5. Пенчуков Константин Львович (№ 1, Ханты-Мансийская региональная группа 5);

6. Заболотнев Николай Николаевич (№ 2, Нефтеюганская региональная группа 6);

7. Колодич Александр Васильевич (№ 1, Нефтеюганская региональная группа 7);

8. Айпин Еремей Данилович (№ 1, Сургутская региональная группа 13);

9. Лосева Инна Вениаминовна (№ 1, Когалымская региональная группа 14);

10. Новьюхов Александр Вячеславович (№ 1, Нижневартовская региональная группа 19).

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

1. Сердюк Михаил Иванович (№ 1, общерегиональная часть).

Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович (№ 1, общерегиональная часть);

2. Зайцев Артем Николаевич (№ 2, общерегиональная часть);

3. Селюков Михаил Викторович (№ 3, общерегиональная часть).

Список избранных депутатов Думы Югры седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

1. Белоярский одномандатный избирательный округ № 1 – Михалко Леонид Владимирович.

2. Югорский одномандатный избирательный округ № 2 – Созонов Петр Михайлович.

3. Няганский одномандатный избирательный округ № 3 – Осадчук Андрей Михайлович.

4. Урайский одномандатный избирательный округ № 4 – Дубовик Анатолий Владимирович.

5. Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 5 – Ташланов Николай Владимирович.

6. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 6 – Семенов Владимир Николаевич.

7. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 7 – Пыталев Степан Владимирович.

8. Пыть-Яхский одномандатный избирательный округ № 8 – Елишев Сергей Евгеньевич.

9. Сургутский одномандатный избирательный округ № 9 – Сальников Александр Иванович.

10. Сургутский одномандатный избирательный округ № 10 – Урванцева Ирина Александровна

11. Сургутский одномандатный избирательный округ № 11 – Леснова Ольга Валерьевна

12. Сургутский одномандатный избирательный округ № 12 – Айсин Ринат Рафикович

13. Сургутский одномандатный избирательный округ № 13 – Бруслиновский Игорь Петрович

14. Радужнинский одномандатный избирательный округ № 14 – Нохрин Александр Владимирович

15. Когалымский одномандатный избирательный округ № 15 – Ковальский Андрей Петрович

16. Мегионский одномандатный избирательный округ № 16 – Андреев Алексей Владимирович

17. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 17 – Западнова Наталья Леонидовна

18. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 18 – Хохряков Борис Сергеевич

19. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 19 – Великий Сергей Станиславович