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159 жителей ХМАО заболели коронавирусом накануне

В 16 муниципалитетах Югры выявлены новые зараженные COVID-19

159 жителей ХМАО заболели коронавирусом накануне
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 159 человек. За всю пандемию 73 799 жителей округа боролись с болезнью. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 16 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 67;
  • Ханты-Мансийск – 29;
  • Нижневартовск – 19;
  • Нягань – 8;
  • Советский район – 7;
  • Лангепас – 5;
  • Березовский район – 5;
  • Когалым – 4;
  • Мегион – 4;
  • Югорск – 3;
  • Покачи – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Нефтеюганск – 1;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Радужный – 1;
  • Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 156 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперативный штаб.

За весь период от COVID-19 умерли 1 091 человек. За сутки излечился 169 человек, за весь период пандемии – 70 273 югорчанина.


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Сегодня в 12:11, просмотров: 240, комментариев: 0
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