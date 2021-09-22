В 16 муниципалитетах Югры выявлены новые зараженные COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 159 человек. За всю пандемию 73 799 жителей округа боролись с болезнью. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зарегистрированы в 16 муниципалитетах региона:
- Сургут – 67;
- Ханты-Мансийск – 29;
- Нижневартовск – 19;
- Нягань – 8;
- Советский район – 7;
- Лангепас – 5;
- Березовский район – 5;
- Когалым – 4;
- Мегион – 4;
- Югорск – 3;
- Покачи – 2;
- Белоярский район – 2;
- Нефтеюганск – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Радужный – 1;
- Октябрьский район – 1.
«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 156 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперативный штаб.
За весь период от COVID-19 умерли 1 091 человек. За сутки излечился 169 человек, за весь период пандемии – 70 273 югорчанина.