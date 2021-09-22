В 16 муниципалитетах Югры выявлены новые зараженные COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 159 человек. За всю пандемию 73 799 жителей округа боролись с болезнью. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 16 муниципалитетах региона:

Сургут – 67;

Ханты-Мансийск – 29;

Нижневартовск – 19;

Нягань – 8;

Советский район – 7;

Лангепас – 5;

Березовский район – 5;

Когалым – 4;

Мегион – 4;

Югорск – 3;

Покачи – 2;

Белоярский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Пыть-Ях – 1;

Радужный – 1;

Октябрьский район – 1.

«На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 156 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперативный штаб.

За весь период от COVID-19 умерли 1 091 человек. За сутки излечился 169 человек, за весь период пандемии – 70 273 югорчанина.