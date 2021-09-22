Губернатор Югры заявила об усиление мониторинга соцсетей из-за инцидента в Пермском госуниверситете

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе усилится мониторинг социальных сетей и будет организована дополнительная работа с кибердружиной и контрольно-надзорными органами. Такие меры связаны с инцидентом в Пермском госуниверситете, где студент устроил стрельбу по другим учащимся.
«Мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки и освещения, в плохом смысле слова, связанных с нарушения закона, порядка и жестокости, если проследить случай в Перми. В этой связи прошу привлечь психологов, специалистов в области IT, разработать выборку опасных слов, предложений, намерений», — подчеркнула глава региона.
И по факту - почему на входе в здание губернатора сидит вооруженный росгвардеец, а на входе в школу/вуз - чухан из ЧОПа?
Сегодня мы пожинаем плоды отсутствия работы с молодежью. Созданные отделы по работе с молодежью занимаются каким-то самим неведомыми делами. Всем кроме воспитания молодежи. Да и что они могут. Как всегда после любого резонансного преступлениия среди молодежи мы бьем по хвостам, по последствиям бьем. Как сейчас бьем по соцсетям. Но причину не видим. Молодежью надо заниматься на государственном уровне. Ведь если бы Ельцин и Горбачев сказали этой молодежной организации: «Работайте!». ВЛКСМ трансформировался и продолжил работу сейчас. Но тогда на него просто махнули рукой. Мол, сами определяйтесь. И сейчас ещё не подали руки молодежи. Вот определяются молодые кто как может.