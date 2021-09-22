16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8806   EUR  85,4889  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В ХМАО усилят наблюдение за соцсетями из-за стрельбы в Перми

Губернатор Югры заявила об усиление мониторинга соцсетей из-за инцидента в Пермском госуниверситете

В ХМАО усилят наблюдение за соцсетями из-за стрельбы в Перми
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе усилится мониторинг социальных сетей и будет организована дополнительная работа с кибердружиной и контрольно-надзорными органами. Такие меры связаны с инцидентом в Пермском госуниверситете, где студент устроил стрельбу по другим учащимся.

«Мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки и освещения, в плохом смысле слова, связанных с нарушения закона, порядка и жестокости, если проследить случай в Перми. В этой связи прошу привлечь психологов, специалистов в области IT, разработать выборку опасных слов, предложений, намерений», — подчеркнула глава региона.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:49, просмотров: 386, комментариев: 9
Комментарии:
Влад Корней
не нравится
Сегодня в 12:39
А что, после Керчи и Казани не было усиления?
Mobii
не нравится
Сегодня в 12:46
А при чем тут соцсети?

И по факту - почему на входе в здание губернатора сидит вооруженный росгвардеец, а на входе в школу/вуз - чухан из ЧОПа?
Местный Mobii
не нравится
Сегодня в 12:52
Ну надо же бывшим полицейским после 35 лет на пенсии чем-то заниматься…
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:00
Как посмотришь на митинги - сотня прыщавых юнцов в окружении пяти сотен мордоворотов с палками. Где то же они сидят, в гнездах каках то. Вот и пустить по вертушке, из школы в школу.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:24
27 сентября 1991 года прошёл в гостинице «Орленок» 22 Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, заявившем о своём роспуске. «Партия сказала не надо - комсомол ответил-есть!». Огромная комсомольская собственность была распилена.
Сегодня мы пожинаем плоды отсутствия работы с молодежью. Созданные отделы по работе с молодежью занимаются каким-то самим неведомыми делами. Всем кроме воспитания молодежи. Да и что они могут. Как всегда после любого резонансного преступлениия среди молодежи мы бьем по хвостам, по последствиям бьем. Как сейчас бьем по соцсетям. Но причину не видим. Молодежью надо заниматься на государственном уровне. Ведь если бы Ельцин и Горбачев сказали этой молодежной организации: «Работайте!». ВЛКСМ трансформировался и продолжил работу сейчас. Но тогда на него просто махнули рукой. Мол, сами определяйтесь. И сейчас ещё не подали руки молодежи. Вот определяются молодые кто как может.
Местный Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:32
Без поводыря никак?
Alkonowa1ow Местный
не нравится
Сегодня в 13:46
ВЛКСМ - это возможность самореализации в востребованности в советском обществе. В капиталистическом обществе нет идеалом под которыми молодежь бы объединилась. Кроме того производственный принцип объединения молодежи не только не поощряется, но и напрямую запрещён в корпорациях. Впрочем как и любая другая политическая организация. А поводырь нужен. .
Местный Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:50
Как они там в своих убогих капиталистических мирках выживают, и без поводырей
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:33
Надо высшие учебные, школьные и дошкольные заведения в Югре вот такими вот портретами Натальи Владимировны обвешать – маньяки террористы за версту обходить будут.
Показать все комментарии (9)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 6163
  2. ​Куда еще торгово-развлекательные центры в Сургуте? У нас имеющиеся пустуют 2260
  3. ​Новым замом главы по коммуналке в Сургуте стал Григорий Невоструев из Башкортостана 1887
  4. ​Политолог обозначил казус, который помешал оппозиции набирать очки на выборах в Югре 1301
  5. В центре Сургута могут появиться сквер и еще один торговый центр. Но это еще можно обсудить 1242
  6. ​Эксперт: «Единую Россию» в Югре поддержало больше избирателей, чем пять лет назад 1171
  7. ​Эксперт предложил распределить выборы для регионов, где много кампаний выпадает на один год – как в Югре 967
  8. «Пушкинскую карту» приобрели 7 тысяч югорчан 956
  9. Хотел побриться: когалымчанин может попасть в тюрьму за кражу кассет для бритвы 935
  10. Поговорим о высоком. Наталья Горда // 22 сентября в 14:00 814
  1. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 6163
  2. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5340
  3. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 5048
  4. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 4661
  5. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4615
  6. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 4175
  7. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 3917
  8. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 3503
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 3374
  10. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 3368
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 10676
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 10577
  3. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 10565
  4. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 10490
  5. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 9658
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9110
  7. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9056
  8. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8544
  9. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8123
  10. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 7579

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика