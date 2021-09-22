Губернатор Югры заявила об усиление мониторинга соцсетей из-за инцидента в Пермском госуниверситете

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе усилится мониторинг социальных сетей и будет организована дополнительная работа с кибердружиной и контрольно-надзорными органами. Такие меры связаны с инцидентом в Пермском госуниверситете, где студент устроил стрельбу по другим учащимся.

«Мы сталкиваемся с фактами, когда социальные сети становятся площадкой для подготовки и освещения, в плохом смысле слова, связанных с нарушения закона, порядка и жестокости, если проследить случай в Перми. В этой связи прошу привлечь психологов, специалистов в области IT, разработать выборку опасных слов, предложений, намерений», — подчеркнула глава региона.