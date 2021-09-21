Количество избирателей, проголосовавших за «Единую Россию», выросло

В Югре «Единой России» в сложнейших выборах удалось получить поддержку большего количества избирателей, чем пять лет назад. На это указал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя итоги выборов в автономном округе.

Пять лет назад при явке в 448 925 человек за партию власти проголосовали 213 4426 избирателей, а сейчас – из пришедших 538 928 человек «Единую Россию» поддержали 227 426 человек. То есть визуальная разница в процентах изменилась из-за того, что существенно выросла количество югорчан, принявших участие в выборах.

«Результат, продемонстрированный Югрой на этих выборах, безусловно впечатляет, – продолжает Минченко. – В сложнейших условиях, когда голосование проходило сразу по восьми уровням, чего в принципе в масштабах страны в других регионах не наблюдается, политическая команда губернатора Комаровой сумела обеспечить для «Единой России» победу на всех направлениях. Начиная с Госдумы, заканчивая городскими собраниями, например, в Нижневартовске. И надо отметить, что это все при значительной явке».

Напомним, что результаты выборов в думу Югры по партийным спискам таковы: «Единая Россия» – 40,2 процента, КПРФ – 17,2 процента, ЛДПР – 14,6 процента, «Справедливая Россия – За правду» – 7,7 процента, «Партия Пенсионеров» – 7,4 процента. Остальные пятипроцентный барьер не прошли.