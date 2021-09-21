Политолог Алексей Мартынов объяснил снижение процента парламентской оппозиции в Югре

Оппозиция в Югре не смогла набрать высокие проценты из-за того, что оказалась в патовой «идеологической» ситуации, считает глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он так высказался о результатах выборов в нашем регионе: «В Югре оппозиция оказалась поставлена, по сути, в патовую ситуацию. Критиковать уровень жизни, когда прямо противоположное заявляет президент, ставя округ в пример всем остальным регионам – это из разряда шизофрении. Фокусировать риторику на каких-то отдельных проблемах в регионе – неубедительно, учитывая контекст всей ситуации. В итоге было принято решение строить протестную кампанию на критике решений федеральной власти, например, пенсионной реформы. При этом вообще без какой-либо привязки к событиям в регионе. Команда Комаровой же наоборот – сделала акцент на региональную проблематику, вступила в дискуссию с гражданским обществом на эту тему. Это и дало свои результаты».

Отдельно эксперт оценил проблемы ЛДПР, которые потеряли позиции даже по сравнению с КПРФ, которых в Югре обходили регулярно. По его словам, это свидетельствует об упадке в целом оппозиционной идеи и повестки в регионе: «Именно партия Жириновского противопоставляла себя администрации Комаровой, регулярно провоцируя различные скандалы и конфликты. КПРФ, например, никогда на себя такую ответственность не брала, занимая более умеренную и конструктивную позицию. Проигрыш ЛДПР подчеркивает отсутствие отклика избирателей на повестку этой партии. Либерал-демократы больше не интересны», – заявил Мартынов, и добавил, что ресурсным политикам, ранее вкладывавшимся в эту партию, следует «подумать о смене франшизы».

Напомним, что результаты выборов в думу Югры по партийным спискам таковы: «Единая Россия» – 40,2 процента, КПРФ – 17,2 процента, ЛДПР – 14,6 процента, «Справедливая Россия – За правду» – 7,7 процента, «Партия Пенсионеров» – 7,4 процента. Остальные пятипроцентный барьер не прошли.