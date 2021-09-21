В одном регионе не должно быть большого количества выборов за раз – эксперт

Нужно уходить от практики проведения большого количества выборов в одном регионе за один заход, считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его словам, нужно более рационально распределять сроки проведения кампаний.

«Например, в Югре выборы проходили сразу по восьми уровням – Госдума, дума области, дума округа, думы крупнейших и сложнейших муниципалитетов. Хотя для сравнения: в других субъектах такой ситуации нет. Югра – единственный регион страны, где каждые 5 лет складывается такая конфигурация. В будущем необходимо задуматься о разведении выборов по срокам проведения», – считает политолог.

Стоит отметить, что проведение большого количества выборов в Югре приводит не только к сложному процессу подсчетов голосов (местами он продолжался с закрытия участков в 20:00 до обеда следующего дня), но и к долгому подведению итогов. Так, в автономном округе выгрузка итогов голосования в думу Югры и Тюменскую облдуму в систему «ГАС-Выборы» произошел только в обед вторника, 21 сентября, и это далеко не конец работы избирательных комиссий, который продолжают подбивать результаты волеизъявления граждан.