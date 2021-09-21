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Хотел побриться: когалымчанин может попасть в тюрьму за кражу кассет для бритвы

Житель Югры пытался украсть кассеты для бритв, но попался под прицел камер

Хотел побриться: когалымчанин может попасть в тюрьму за кражу кассет для бритвы
Фото: pixabay.com, видео: УМВД Когалыма

Жители Когалыма хотел привести лицо в порядок, вот только денег у него не было. Добиться желаемого мужчина решил не самым честным путем: украл две упаковки кассет для бритья, но преступление не стало идеальным – злоумышленника засняли скрытые камеры.

Ущерб магазину оценили в 3500 тысяч рублей.

«В настоящее время похищенное изъято, отделом дознания ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в идее подписки о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – сообщает УМВД по Когалыму.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 243, комментариев: 0
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