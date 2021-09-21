Житель Югры пытался украсть кассеты для бритв, но попался под прицел камер

Жители Когалыма хотел привести лицо в порядок, вот только денег у него не было. Добиться желаемого мужчина решил не самым честным путем: украл две упаковки кассет для бритья, но преступление не стало идеальным – злоумышленника засняли скрытые камеры.

Ущерб магазину оценили в 3500 тысяч рублей.

«В настоящее время похищенное изъято, отделом дознания ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в идее подписки о невыезде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», – сообщает УМВД по Когалыму.