В Югре более 7 тысяч человек присоединились к проекту «Пушкинская карта»

Более 7 тысяч молодых югорчан смогут посетить культурные мероприятия за счет государства. В рамках проекта «Пушкинская карта» таких мероприятий около 180 в ХМАО, список постоянно пополняется.

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Пушкинской карте подключены 11 государственных и 36 муниципальных учреждений культуры (государственные театры, муниципальные и государственные музеи, концертные организации и культурно-досуговые учреждения). В регионе создан и активно работает экспертный совет, который определяет, станет ли культурное мероприятие участником программы», - отметил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

Также известно, что в Югре по программе «Пушкинская карта» продали 506 билетов, из них 334 в государственных учреждениях и 172 – в муниципальных. Самыми популярными площадками оказались Сургутский музыкально-драматический театр, концертно-театральный центр «Югра-Классик» и дворец культуры в Нижневартовске.

Федеральная программа «Пушкинская карта» предназначена для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Ее основная задача в том, чтобы молодые люди могли купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и другие учреждения культуры. Номинал «Пушкинской карты» - 3 тысячи рублей. Афиша мероприятий постоянно обновляется на портале «Культура.РФ».