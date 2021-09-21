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​Кто прошел в Думу Югры // СПИСОК

Избирком Югры рассказал, кто прошел в думу округа

​Кто прошел в Думу Югры // СПИСОК
Фото: vk.com/dumaugra

Избирательная комиссия Югры ввела в ГАС «Выборы» 100 процентов протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Думы ХМАО – Югры седьмого созыва по единому избирательному округу.

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 40,23 процента, КПРФ – 17,22 процента, ЛДПР – 14,64 процента, «Справедливая России – За правду» – 7,71 процента, Партия пенсионеров – 7,45 процента, Коммунисты России – 3,97 процента, РПСС – 2,69 процента, партия «Родина» – 1,44 процента.

По одномандатным избирательным округам лидируют кандидаты:

Белоярский округ № 1 – Леонид Михалко (ЕР) – 52,64 процента.

Югорский округ № 2 – Петр Созонов (ЕР) – 30,58 процента.

Няганский округ № 3 – Андрей Осадчук (ЕР) – 40,44 процента.

Урайский округ № 4 – Анатолий Дубовик (ЕР) – 46,48 процента.

Ханты-Мансийский округ № 5 – Николай Ташланов (ЕР) – 56,05 процента.

Нефтеюганский округ № 6 – Владимир Семенов (ЕР) – 72,45 процента.

Нефтеюганский округ № 7 – Степан Пыталев (ЕР) – 59,57 процента.

Пять-Яхский округ № 8 - Сергей Елишев (ЕР) – 37,51 процента.

Сургутский округ № 9 – Александр Сальников (ЕР) – 34,83 процента.

Сургутский округ № 10 – Ирина Урванцева (ЕР) – 35,21 процента.

Сургутский округ № 11 – Ольга Леснова (ЕР) – 33,48 процента.

Сургутский округ № 12 – Ринат Айсин (ЕР) – 32,48 процента.

Сургутский округ № 13 – Игорь Бруслиновский (ЕР) – 35,82 процента.

Радужнинский округ № 14 – Александр Нохрин (ЕР) – 31,19 процента.

Когалымский округ № 15 – Андрей Ковальский (ЕР) – 41,90 процента.

Мегионский округ №16 – Алексей Андреев (ЕР) – 47,60 процента.

Нижневартовский округ № 17 – Наталья Западнова (ЕР) – 32,88 процента.

Нижневартовский округ № 18 – Борис Хохряков (ЕР) – 46,98 процента.

Нижневартовский округ № 19 – Сергей Великий (ЕР) – 38,10 процента.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 632, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:46
А по партийным списка кто?!
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 14:39
сплошной ЕР-ужасный результат
Ольга Шевченко
не нравится
Сегодня в 15:04
Предполагала что так и будет, большинство моих знакомых, в том числе и я, голосовали за едрос. Надеюсь дальше только лучше.
Местный Ольга Шевченко
не нравится
Сегодня в 15:12
Конечно, у торговцев родиной дальше будет только лучше
Lavru
не нравится
Сегодня в 15:26
Ну вот хотели честных голосование получили их. Но все равно будут недовольные. Всегда и везде
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