В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 156 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 156 человек. Об этом сообщает 73 640 жителей региона проходили лечение от этой болезни. Информацию об этом опубликовал оперштаб.
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 15 муниципалитетах округа:
- Сургут – 30;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нефтеюганск – 15;
- Кондинский район – 15;
- Сургутский район – 14;
- Нижневартовск – 10;
- Нягань – 8;
- Советский район – 8;
- Когалым – 7;
- Мегион – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Радужный – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 153 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 79 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период от COVID-19 умерли 1 089 человек. За сутки излечился 169 человек, за весь период пандемии – 70 104 югорчанина.