В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 156 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 156 человек. Об этом сообщает 73 640 жителей региона проходили лечение от этой болезни. Информацию об этом опубликовал оперштаб.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 15 муниципалитетах округа:

Сургут – 30;

Ханты-Мансийск – 20;

Нефтеюганск – 15;

Кондинский район – 15;

Сургутский район – 14;

Нижневартовск – 10;

Нягань – 8;

Советский район – 8;

Когалым – 7;

Мегион – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Радужный – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Октябрьский район – 4;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 153 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 79 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период от COVID-19 умерли 1 089 человек. За сутки излечился 169 человек, за весь период пандемии – 70 104 югорчанина.