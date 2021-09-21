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​Всё подсчитано: кого югорчане отправили в Госдуму

Названы имена депутатов Госдумы восьмого созыва от Югры

​Всё подсчитано: кого югорчане отправили в Госдуму
Фото: vk.com/shtabugra

В выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 540 402 жителя Югры – это 46,61 процента от общего количества избирателей в округе. Данные 100 процентов введенных в ГАС «Выборы» протоколов УИК об итогах голосования публикует Избирком Югры в официальном тг-канале.

По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 42,33%,

КПРФ – 17,74%,

ЛДПР – 12,36%,

Партия «Новые люди» – 6,39%,

«Справедливая Россия – за правду» – 5,78%,

Партия пенсионеров – 4,03%,

Коммунисты России – 1,82%,

РПСС – 1,63%,

РЭП «Зеленые» – 0,93%,

Партия «Зеленая альтернатива» – 0,88%,

Партия «Яблоко» – 0,73%,

Партия «Родина» – 0,66%,

Партия «РОСТА» – 0,46%,

Гражданская платформа – 0,23%.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному округу №222 голоса избирателей распределились следующим образом: Павел Завальный («Единая Россия») – 44,85%, Алексей Савинцев (КПРФ) – 11,14%, Виталий Чистов (ЛДПР) – 9,22%, Александр Клишин (СРЗП) – 8,04%, Максим Логачев (Коммунисты России) – 7,53%, Александр Ломакин (Партия пенсионеров) – 6,48%, Наталья Станкина (Гражданская платформа) – 3,90%, Иван Меньшенин (Яблоко) – 2,12%.

По Нижневартовскому одномандатному округу №223: Вадим Шувалов («Единая Россия») – 33,77%, Евгений Марков (ЛДПР) – 13,98%, Вячеслав Тетекин (КПРФ) – 11,82%, Михаил Сердюк (СРЗП) – 11,44%, Вадим Абдуррахманов (Коммунисты России) – 9,86%, Владимир Цейтлин («Новые люди») – 8,27%, Тимур Латипов (Гражданская платформа) – 3,28%.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 265, комментариев: 0
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