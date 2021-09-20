Югорчане могут в онлайн-формате обсудить корректировку стратегии развития округа

Три встречи рабочих групп по актуализации стратегии развития Югры пройдут в ближайшие дни, и все желающие жители региона могут принять в них участие. Как рассказывает департамент общественных связей региона, модераторами на тематических онлайн-площадках будут представители федеральных и местных органов власти, Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана, АСИ, депутаты Госдумы. Также можно направлять пожелания по обсуждаемым материалам по адресу c.p@tatar.ru.

А вот где еще можно успеть принять участие.

«ГИБКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Время проведения: 22.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/ 92313978728?pwd= eVlxQ3ZJUWtMdEo0Z3FyTkxBT1JSQT 09#success

Ссылка на материалы: https://1655089097- my.sharepoint.com/:f:/g/ personal/pmi_1655089097_ onmicrosoft_com/ EnOGr9AA93JLj6Ct1zwvvk0BrJCRTf DHa1DUiZTTo7C6SA?e=hNlc9c

«SMART ЭКОНОМИКА»

Время проведения: 22.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/ 92313978728?pwd= eVlxQ3ZJUWtMdEo0Z3FyTkxBT1JSQT 09#success

Ссылка на материалы: https://1655089097- my.sharepoint.com/:f:/g/ personal/pmi_1655089097_ onmicrosoft_com/ EnOGr9AA93JLj6Ct1zwvvk0BrJCRTf DHa1DUiZTTo7C6SA?e=hNlc9c

«НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО (LEADER OF SCIENCE)»

Время проведения: 21.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/ 99797511837?pwd= ZWRtQWdjK2NzaXlIN21sRFVyNU9GQT 09#success