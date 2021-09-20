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​Югорчан приглашают на онлайн-встречи, посвященные актуализации окружной стратегии развития

Югорчане могут в онлайн-формате обсудить корректировку стратегии развития округа

​Югорчан приглашают на онлайн-встречи, посвященные актуализации окружной стратегии развития
Фото strategy24.ru

Три встречи рабочих групп по актуализации стратегии развития Югры пройдут в ближайшие дни, и все желающие жители региона могут принять в них участие. Как рассказывает департамент общественных связей региона, модераторами на тематических онлайн-площадках будут представители федеральных и местных органов власти, Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана, АСИ, депутаты Госдумы. Также можно направлять пожелания по обсуждаемым материалам по адресу c.p@tatar.ru.

А вот где еще можно успеть принять участие.

«ГИБКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

Время проведения: 22.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/92313978728?pwd=eVlxQ3ZJUWtMdEo0Z3FyTkxBT1JSQT09#success

Ссылка на материалы: https://1655089097-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmi_1655089097_onmicrosoft_com/EnOGr9AA93JLj6Ct1zwvvk0BrJCRTfDHa1DUiZTTo7C6SA?e=hNlc9c

«SMART ЭКОНОМИКА»

Время проведения: 22.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/92313978728?pwd=eVlxQ3ZJUWtMdEo0Z3FyTkxBT1JSQT09#success

Ссылка на материалы: https://1655089097-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmi_1655089097_onmicrosoft_com/EnOGr9AA93JLj6Ct1zwvvk0BrJCRTfDHa1DUiZTTo7C6SA?e=hNlc9c

«НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО (LEADER OF SCIENCE)»

Время проведения: 21.09.2021 в 14.00 по мск.времени (16.00 по местному времени)

Ссылка на ZOOM: https://zoom.us/j/99797511837?pwd=ZWRtQWdjK2NzaXlIN21sRFVyNU9GQT09#success

Ссылка на материалы: https://1655089097-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pmi_1655089097_onmicrosoft_com/Ehhk2OFyaRtPkhF6GfnVYxQBeblZvjynhH4Cfz-lGN7NVg?e=mIKCnB


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Сегодня в 19:23, просмотров: 262, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 20:08
Цирк с «выборами» уже закончился, а клоуны никак не успокоятся.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 20:31
Обсудить конечно нужно. Но смущает этот формат обсуждения. Все в виртуальном пространстве. Нужно бы собрать экспертов и обсудить вживую.
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