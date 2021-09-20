В Югре назвали нового куратора по строительству, дорожным работам, транспорту и ЖКХ

В Югре назначен новый замгубернатора. Курировать строительство, дорожные работы, транспорт и ЖКХ вместо сошедшего поста Андрея Зобницева теперь будет Евгений Адамов, который проработал более восьми лет в службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Известно, что ранее он занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Евгений Георгиевич приступил к своим обязанностям 17 сентября.

«Кроме того, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий. В 1981 году он окончил Ферганский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», – указано на сайте правительства округа.