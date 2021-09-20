Избирательная комиссия Югры посчитала 96 процентов голосов и назвала лидеров

Избирательная комиссия Югры завершает подсчеты голосов по федеральной выборной кампании – подсчитано 96 процентов бюллетеней избирателей голосования по партийным спискам депутатов Госдумы.

Лидером по предварительным результатам стала «Единая Россия», которая набрала 41,45 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, КПРФ – 18,14 процента, ЛДПР – 12,49 процента, «Новые люди» - 6,47 процента.

Явка на выборы депутатов Госдумы составила 46,43 процента. «Для нас это отрадный показатель. Это больше, чем на аналогичных выборах, которые проходили пять лет назад. Отрадно замечать, что активность избирателей, несмотря на погоду, довольно высокая. Мы рады такому результату», - заявил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

Результаты голосования по выборам в областной, региональный и местные парламенты будут подводиться до конца дня – после подведения итогов федеральной кампании.

Корнеев также отметил, что за три дня голосования в окружную избирательную комиссию поступило всего 27 жалоб.

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