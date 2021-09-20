Югорчанку, обвиняемую в продаже наркотиков, экстрадировали из Испании

Жительница Югорска, торговавшая наркотиками, сбежала от уголовного преследования в Испанию. Инцидент произошел еще в 2015 году, когда женщину задержали с поличным – при ней обнаружили наркотики весом более 12 граммов.

Спустя четыре года югорчанка была задержана в Испании, где скрывалась от правосудия. Представители правоохранительных органов Испании передали ее сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России.

«В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело. Узнав об этом, она покинула территорию Российской Федерации и была объявлена в международный розыск. В январе 2019 года обвиняемую задержали на территории Испании. Экстрадиция состоялась», – сообщает УМВД Югры.