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​Предварительные данные: «Единая Россия» забирает все одномандатные округа в думу Югры

«Единая Россия» выиграла все 19 одномандатных округов в думу Югры

​Предварительные данные: «Единая Россия» забирает все одномандатные округа в думу Югры
Фото siapress.ru

Все 19 одномандатных округов в думу Югры забирает «Единая Россия». Таковы предварительные данные регионального штаба по проведению выборов. По большей части это были уверенные победы, хотя на некоторых округах конкуренция приводила к довольно близким результатам у разных кандидатов.

Из числа наиболее уверенно победивших – Владимир Семенов в Нефтеюганске (около 60 процентов), Леонид Михалко в Белоярском (около 50 процентов), Николай Ташланов в Ханты-Мансийске (45 процентов) и Борис Хохряков в Нижневартовске (45 процентов). Андрей Ковальский в Когалыме, Алексей Андреев в Мегионе и Сергей Великий в Нижневартовске набрали по 40 процентов. Наталья Западнова в Нижневартовске в непростой борьбе с «двойником» первого губернатора Югры Александром Филипенко (КПРФ) побеждает с 30 процентами.

Конкурентными были сургутские округа. Наибольший процент там получили Александр Сальников и Ирина Урванцева – по 35 процентов. У Сальникова главным оппонентом был Дмитрий Ермаков (КПРФ), он набрал 23 процента. Сложный округ был у Урванцевой – там Александр Клишин («Справедливая Россия – За Правду») вел агрессивную кампанию на большие деньги и в итоге собрал 22 процента, еще 20 процентов ушли коммунисту Андрею Калошину.

Еще на одном сургутском округе новичок окружных выборов Ольга Леснова собрала 33 процента, а ее ближайший преследователь Роман Мищенко (КПРФ) – 24 процента. И самый маленький отрыв между первым и вторым местом – между Ринатом Айсиным (32 процента) и известным в Сургуте либерал-демократом Михаилом Селюковым (25 процентов).

Такие результаты дают «Единой России» половину состава думы Югры без учета распределения мандатов по партийным спискам. Какие будут результаты там – читайте скоро на siapress.ru.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 518, комментариев: 2
Комментарии:
Ingvar
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Сегодня в 15:14
Печаль. Опять они, будут и дальше гробить и разрушать
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:12
Все предсказуемо. Оппозиционные партии выдвигают своих кандидатов по указке центрального органа партии, порой лишь по принципу: лишь бы представить и отчитаться перед Центризбиркомом, что мол выдвинули своих представителей в во все или в большинство региональных представительных органов власти и какие мы молодцы. Когда количество идёт в ущерб качеству. Прошла компания и кандидаты исчезли, По факту и КПРФ, и ЛДПР, и с СР не имеют профессиональных и известных на местах людей ( за редким исключением, Евгений Барсов, к примеру) для полноценной борьбы с правящей партией ЕР, у которой кадровый состав на порядок лучше готов в предвыборной борьбе.
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