Югорские спасатели два дня искали женщину, потерявшуюся в лесу

В Югре женщина пошла собирать шишки и потерялась: спасатели не могли найти ее два дня подряд. Известно, что жительница региона 1980 года рождения потерялась 17 сентября, а обнаружили ее в минувшее воскресенье, 19 сентября.

«Спасатели 18 сентября обследовали лесной массив в районе 740 км автодороги «Андра - Белоярский» общей площадью 4 км2. Поиски результатов не дали. Накануне, 19 сентября, поисковая группа, совместно с волонтёрами (около 30 человек), обследовали лесной массив общей площадью 2 км2 - женщина обнаружена. Пострадавшая от медицинской помощи отказалась», – сообщает КУ «Центроспас-Югория».