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Югорчанка пошла собирать шишки в лесу и потерялась: ей пришлось выживать там два дня

Югорские спасатели два дня искали женщину, потерявшуюся в лесу

Югорчанка пошла собирать шишки в лесу и потерялась: ей пришлось выживать там два дня
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре женщина пошла собирать шишки и потерялась: спасатели не могли найти ее два дня подряд. Известно, что жительница региона 1980 года рождения потерялась 17 сентября, а обнаружили ее в минувшее воскресенье, 19 сентября.

«Спасатели 18 сентября обследовали лесной массив в районе 740 км автодороги «Андра - Белоярский» общей площадью 4 км2. Поиски результатов не дали. Накануне, 19 сентября, поисковая группа, совместно с волонтёрами (около 30 человек), обследовали лесной массив общей площадью 2 км2 - женщина обнаружена. Пострадавшая от медицинской помощи отказалась», – сообщает КУ «Центроспас-Югория».


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Сегодня в 11:02, просмотров: 370, комментариев: 0
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