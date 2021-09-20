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157 югорчан заболели коронавирусом накануне

В 20 муниципалитетах ХМАО выявлены новые заболевшие COVID-19

157 югорчан заболели коронавирусом накануне
Фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию 73 484 жителей округа проходили лечение от COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 53;
  • Нижневартовск – 20;
  • Нефтеюганск – 14;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Мегион – 8;
  • Кондинский район – 7;
  • Сургутский район – 7;
  • Нефтеюганский район – 6;
  • Нягань – 5;
  • Урай – 5;
  • Когалым – 4;
  • Советский район – 4;
  • Покачи – 3;
  • Радужный – 3;
  • Югорск – 2;
  • Нижневартовский район – 2;
  • Лангепас – 1;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Белоярский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. Состояние 73 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает пресс-служба оперштаба.

За весь период от COVID-19 умерли 1 088 человек. За сутки излечился 161 человек, за весь период пандемии – 69 935 югорчан.


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20 сентября в 10:38, просмотров: 1103, комментариев: 0
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