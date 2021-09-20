В 20 муниципалитетах ХМАО выявлены новые заболевшие COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию 73 484 жителей округа проходили лечение от COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи были зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:

Сургут – 53;

Нижневартовск – 20;

Нефтеюганск – 14;

Ханты-Мансийск – 10;

Мегион – 8;

Кондинский район – 7;

Сургутский район – 7;

Нефтеюганский район – 6;

Нягань – 5;

Урай – 5;

Когалым – 4;

Советский район – 4;

Покачи – 3;

Радужный – 3;

Югорск – 2;

Нижневартовский район – 2;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Белоярский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. Состояние 73 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает пресс-служба оперштаба.

За весь период от COVID-19 умерли 1 088 человек. За сутки излечился 161 человек, за весь период пандемии – 69 935 югорчан.