В 20 муниципалитетах ХМАО выявлены новые заболевшие COVID-19

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. За всю пандемию 73 484 жителей округа проходили лечение от COVID-19. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи были зафиксированы в 20 муниципалитетах региона:
- Сургут – 53;
- Нижневартовск – 20;
- Нефтеюганск – 14;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Мегион – 8;
- Кондинский район – 7;
- Сургутский район – 7;
- Нефтеюганский район – 6;
- Нягань – 5;
- Урай – 5;
- Когалым – 4;
- Советский район – 4;
- Покачи – 3;
- Радужный – 3;
- Югорск – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Белоярский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 157 случаях. Состояние 73 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает пресс-служба оперштаба.
За весь период от COVID-19 умерли 1 088 человек. За сутки излечился 161 человек, за весь период пандемии – 69 935 югорчан.