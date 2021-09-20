Югорские спасатели разобрали обломки разрушенного гидросамолета

Обломки гидросамолета, который разбился в минувшую субботу в Советском районе, разобрали спасатели. Накануне, 19 сентября, сотрудники экстренных служб выезжали в Советский район на место инцидента.





«По предварительной информации, на борту находились два человека. По прибытию на место происшествия, спасатели обнаружили обломки воздушного судна, который упал в заболоченную местность - носовая часть фюзеляжа утоплена. Спасатели разобрали обломки и извлекли тела погибших из затопленной части самолета», – сообщает КУ «Центроспас-Югория».