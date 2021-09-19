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​Эксперты оценили уникальность и сложность текущих выборов в Югре

В Югре завершаются выборы парламентов четырех уровней

​Эксперты оценили уникальность и сложность текущих выборов в Югре
Фото siapress.ru

Югра — единственный регион, где выборы в Госдуму совмещены одновременно с двумя региональными кампаниями — в окружной и областной парламенты, с выборами в представительный орган власти столицы автономного округа и другими муниципальными выборами. Опрошенные эксперты отмечают, что проведение выборов в Югре имеет ряд уникальных особенностей: голосование проходит на больших территориях, в нем участвуют представители коренных народов, для которых члены избирательной комиссии прилетают на вертолетах.

Близятся к концу выборы, которые в этом году по всей стране проходят в течение трех дней. Однако, если сравнивать с другими регионами, проведение голосования в Югре имеет ряд особенностей. По словам политолога Александра Безделова, это и разнообразный политический ландшафт в округе, и географические особенности региона, и большое количество малых коренных народов, а также вахтовиков.

«У нас в регионе большое количество стойбищ, где живут представители коренных народов, которые тоже имеют право голоса. К ним специально вылетают на вертолете члены избирательной комиссии. Представьте себе, стойбище, где живет два человека, и к ним летит комиссия на вертолете», — пояснил директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ», член общественной палаты Югры Алексей Редькин.

Ранее на территории Югры прошло досрочное голосование в труднодоступных и удаленных от помещений избирательных участков местностях. Благодаря этому своим избирательным правом смогли воспользоваться коренные малочисленные народы Севера, которые во время проведения осенних выборов находятся на родовых угодьях, стойбищах, занимаются сбором ягод и грибов, ведут традиционные промыслы. Также досрочным голосованием были охвачены работники нефтегазовых предприятий, работающие в округе вахтовым методом, проживающие на месторождениях в вахтовых поселках. У них нет возможности проголосовать по месту жительства — рабочие вахты для них длятся по несколько месяцев, поэтому принять участие в голосовании они могут, только если члены УИК приедут к ним.

«В Югре есть такие населенные пункты, которые в большинстве своем состоят из вахтовиков. Они голосуют по федеральным спискам за кандидатов в Госдуму. Для них тоже нужно обеспечить голосование», — добавил Редькин.

Кроме того, выборы в Югре проходят по широкому диапазону. На территории округа проходят выборы депутатов Думы столицы автономного округа, дум девяти городских округов и четырех муниципальных районов, пяти глав городских и сельских поселений, а также дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления.

В дни голосования избиратели Югры получают от шести до девяти избирательных бюллетеней. В муниципальных образованиях, на территории которых нет муниципальных выборов — шесть избирательных бюллетеней; в тех, в которых проходят местные кампании — от семи до девять. Так, в столице Югры — городе Ханты-Мансийске, в связи с проведением выборов по смешанной избирательной системе, избиратели получают восемь бюллетеней, напомнил профессор Югорского государственного университета Игорь Федулов.

«Восемь бюллетеней на руки — это достаточно много. Избиратели должны перед голосованием проделать большую аналитическую работу и взвесить все за и против. Я сегодня был на избирательном участке и наблюдал, как многие стоят в кабинках по четыре минуты. Люди в самом деле крепко задумываются и анализируют каждого кандидата», — добавил Федулов.


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19 сентября в 19:49, просмотров: 494, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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19 сентября в 20:23
В организации Голосования в местах проживания коренных жителей Югры, в стойбищах за многие десятки лет все отработано до автоматизма. При досрочном голосовании возможно прибыть на вертолете даже к одному одно-двум человекам. И районные администрации уже знают куда лететь, к кому лететь. И кроме того они выполняют ещё ряд сопутствующих поручений. Это вроде как святая обязанность выполнить эту миссию для ТИК. Конечно на территории Югры общая численность коренных народов составляет: ханты-18 тысяч человек и манси 12 тысяч человек. Но много проживает в местах компактного проживания. Поэтому жалоб от коренных народов Югры как правило нет. С вахтовиками тоже все понятно. Я думаю все кто хотели проголосовать такую возможность имели. Все было предусмотрено организовано ТИК и УИК.

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