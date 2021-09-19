В Советском районе ХМАО упал гидросамолет — два человека погибли

Два человека погибли в результате крушения гидросамолета в Советском районе Югры — обломки обнаружила поисковая группа. Рядом с ними обнаружены тела мужчины и женщины: по данным следственной оперативной группы, это пилот и его супруга.

Информацию о находке, однако, пока не подтверждают в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, что поиски самолета ведут со вчерашнего дня: сообщения о крушении самолета появились накануне после полудня. Самолет пропал в районе озера Глубокое неподалеку от Советского.