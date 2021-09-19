За сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 155 югорчан

Ковид подхватили еще 155 югорчан: таковы результаты субботы, по данным регионального оперштаба. Новые случаи заболевания выявлены в 18 муниципалитетах, лидерами остаются крупнейшие из них: Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

Вместе с нынешними случаями общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 73 327 человек, причем большая часть — 69 774 югорчанина — уже выздоровели. 2 465 пациентов остаются под наблюдением.

Отрадно, что за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти: количество умерших от «короны» осталось на отметке предыдущего дня — 1 088 человек.