16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5602   EUR  85,4614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Никто не умер. Коронавирусом в Югре заразились еще 155 человек

За сутки новая коронавирусная инфекция выявлена у 155 югорчан

​Никто не умер. Коронавирусом в Югре заразились еще 155 человек
Фото: pixabay.com

Ковид подхватили еще 155 югорчан: таковы результаты субботы, по данным регионального оперштаба. Новые случаи заболевания выявлены в 18 муниципалитетах, лидерами остаются крупнейшие из них: Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

Вместе с нынешними случаями общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 73 327 человек, причем большая часть — 69 774 югорчанина — уже выздоровели. 2 465 пациентов остаются под наблюдением.

Отрадно, что за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти: количество умерших от «короны» осталось на отметке предыдущего дня — 1 088 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:34, просмотров: 543, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 2125
  2. ​В воскресенье в Югре выпадет снег 1507
  3. ​На избирательные участки пришли 368 400 югорчан 1045
  4. ​Очередной автомобиль викторины «Энергия развития Югры» достался жительнице Нефтеюганска 1021
  5. ​Чем лучше инфраструктура, тем выше явка 1012
  6. ​Пятый автомобиль викторины «Энергия развития Югры» выиграла молодая жительница поселка Шапша 1010
  7. ​Дожди в Сургуте — это надолго 883
  8. ​Сургут в аутсайдерах. За 2 дня проголосовало 20 процентов горожан 765
  9. ​Спорно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 646
  10. ​Сургут отстает по процентам, но лидирует по абсолютному числу проголосовавших 630
  1. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4428
  2. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 4369
  3. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 3769
  4. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3632
  5. Война расклейщиков и фальшивые листовки: отношения между кандидатами в думу Сургута накаляются 2957
  6. В Нижневартовске 18 сентября перекроют три улицы в связи с выступлением «Русских Витязей» 2921
  7. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 2860
  8. ​В Сургуте сложилась огромная диспропорция между развитием экономики и инфраструктурой. И она всех устраивает 2763
  9. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 2717
  10. ​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО 2595
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9822
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 9710
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 9627
  4. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 9381
  5. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9362
  6. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9022
  7. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 9021
  8. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9008
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8821
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8497

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика