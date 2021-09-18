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​Очередной автомобиль викторины «Энергия развития Югры» достался жительнице Нефтеюганска

Жительница Нефтеюганска выиграла автомобиль в викторине «Энергия развития Югры»

​Очередной автомобиль викторины «Энергия развития Югры» достался жительнице Нефтеюганска
Фото департамента общественных и внешних связей Югры

Жительница Нефтеюганска Оксана Гапончук стала шестой обладательницей автомобиля Lada Vesta, разыгранного по итогам викторины «Энергия развития Югры». «Я прочитала в интернете о викторине, очень много информации было. Решила, почему б не принять участие. Вопросы интересные, конечно, пришлось потратить время, чтобы найти ответы, но оно того стоило. Пока еще не могу до конца осознать, что получу автомобиль, когда увидела СМС с подарком, подумала в первую секунду, что это розыгрыш. Но теперь знаю, что все по-настоящему! Когда получу машину, отдам сыну, это будет его первый автомобиль», – рассказывает Оксана.

Ранее автомобили выиграли жители Сургута, Нижневартовска, Нягани, Белоярского и поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Все участники «Энергии развития Югры», получившие смс со своими номерами, могут так же в течение двух дней – 18 и 19 сентября – подойти к контролерам викторины на избирательных участках (их можно узнать по синим накидкам и бейджам) и активировать код. Призовой фонд еще не разобран – в нем есть автомобили, квартиры, сертификаты на покупки в гипермаркетах. При необходимости участники могут получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии – 8-800-350-00-86, с 8:00 до 20:00.


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18 сентября в 21:54, просмотров: 290, комментариев: 1
Комментарии:
sst
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18 сентября в 22:11
когда этот трэш закончится....лотерейки какие то дешевые....21 век...людей совсем за быдло держат....

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