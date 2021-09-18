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​Пятый автомобиль викторины «Энергия развития Югры» выиграла молодая жительница поселка Шапша

Жительница поселка Шапша в Югре выиграла автомобиль в викторине «Энергия развития Югры»

​Пятый автомобиль викторины «Энергия развития Югры» выиграла молодая жительница поселка Шапша
Фото департамента общественных и внешних связей Югры

Жительница поселка Шапша Ханты-Мансийского района Вера Кузьминых стала пятой обладательницей автомобиля Lada Vesta, разыгранного по итогам викторины «Энергия развития Югры». «О викторине я узнала из СМС-сообщения, решила принять участие. Вопросы мне показались сложными, но интересными, познавательными. Вообще мне никогда не везет, поэтому я не рассчитывала получить ценный подарок. А тут автомобиль! Я давно планирую выучиться в автошколе и получить права, а теперь это желание стало еще сильнее, ведь у меня уже есть машина», – поделилась впечатлениями Вера Кузьминых.

Ранее автомобили выиграли жители Сургута, Нижневартовска, Нягани и Белоярского. Все участники «Энергии развития Югры», получившие смс со своими номерами, могут так же в течение двух дней – 18 и 19 сентября – подойти к контролерам викторины на избирательных участках (их можно узнать по синим накидкам и бейджам) и активировать код. Призовой фонд еще не разобран – в нем есть автомобили, квартиры, сертификаты на покупки в гипермаркетах. При необходимости участники могут получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии – 8-800-350-00-86, с 8:00 до 20:00.


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18 сентября в 20:11, просмотров: 339, комментариев: 0
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