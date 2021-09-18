Жительница Белоярского выиграла автомобиль в викторине «Энергия развития Югры»

Югорчанка Утумбика Папина, живущая в Белоярском, стала четвертым обладателем машины LadaVesta в викторине «Энергия развития Югры». «Про викторину я узнала от детей, они же помогли мне заполнить анкету и зарегистрироваться. СМС-ка пришла быстро, без всяких проблем. Я даже не знала, какие подарки будут. А сейчас у контролера так разволновалась от радости! Мне даже воду принесли. Я вообще не автомобилист, но, может быть, по такому случаю научусь водить машину», – рассказывает югорчанка.

Ранее автомобили выиграли жители Сургута, Нижневартовска и Нягани. Все участники «Энергии развития Югры», получившие смс со своими номерами, могут так же в течение двух дней – 18 и 19 сентября – подойти к контролерам викторины на избирательных участках (их можно узнать по синим накидкам и бейджам) и активировать код. Призовой фонд еще не разобран – в нем есть автомобили, квартиры, сертификаты на покупки в гипермаркетах. При необходимости участники могут получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии – 8-800-350-00-86, с 8:00 до 20:00.