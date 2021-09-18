В Югре разрешили работать фуд-кортам в торговых центрах

В Югре торговым центрам разрешили возобновить деятельность фуд-кортов и сняли запрет на раздачу Wi-Fi. Впрочем, бизнесменам придется выполнить несколько условий, обозначенных в постановлении правительства.

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой все организации, в которых расположены торговые объекты, общие залы обслуживания, фуд-корты, должны осуществлять деятельность при условии: заполнения залов — 50% от количества посадочных мест; соблюдения всех методических рекомендаций; охвата вакцинацией от COVID-19 80% сотрудников и более, в том числе 100% вакцинации сотрудников, занятых непосредственно обслуживанием посетителей; присоединения к югорской декларации «Бизнес без «COVID», - говорится в сообщении в официальных аккаунтах правительства региона в соцсетях.

Ранее заведениям общепита Югры разрешили работать по ночам.