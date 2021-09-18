Жительница Нягани выиграла автомобиль в викторине «Энергия развития Югры»

Людмила Васильева из Нягани стала третьим обладателем машины LadaVesta в викторине «Энергия развития Югры». По ее словам, она принимала участие во всех региональных викторинах, которые проводились ранее в Югре, но впервые получила такой ценный подарок.

«Мы заполняли анкету дружно всей семьей. А потом мне пришла СМС-ка с номером. У меня самый обыкновенный кнопочный телефон, никаких сложностей с получением кода не возникло, – говорит Людмила Васильева. – Я слышала, что в викторине разыгрываются разные сувениры, смайлики, я бы и им была бы рада! Конечно, я еще не до конца осознала, что выиграла машину, очень приятно получить такой подарок! У нас в семье все автомобилисты, кроме меня. Думаю, что новую машину отдам младшей дочери».

Ранее автомобили выиграли сургутянин и вартовчанка. Все участники «Энергии развития Югры», получившие смс со своими номерами, могут так же в течение двух дней – 18 и 19 сентября – подойти к контролерам викторины на избирательных участках (их можно узнать по синим накидкам и бейджам) и активировать код. Призовой фонд еще не разобран – в нем есть автомобили, квартиры, сертификаты на покупки в гипермаркетах. При необходимости участники могут получить дополнительную консультацию по телефону горячей линии – 8-800-350-00-86, с 8:00 до 20:00.