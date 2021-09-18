В Нижневартовске началось шоу «Русских витязей»

Несмотря на плохую погоду, пилотажная группа «Русские витязи» начала выступления в Нижневартовске. Прямую трансляцию ведет паблик «Югра» во «ВКонтакте».

Низкое небо Югры внесло некоторые коррективы в шоу «витязей». Три из семи истребителей остались в аэропорту Сургута. «Из-за погоды все фигуры высшего пилотажа «Русские витязи» продемонстрировать не смогут», - рассказал корреспонденту siapress.ru собеседник, знакомый с ситуацией.

«Работаем группой в составе «ромба» (4 самолета) без изменений по времени: 15.00 – Нижневартовск, 17.00 – Сургут», - сообщается в аккаунте «витязей» в инстаграме.

Напомним, ради шоу в Сургуте будет перекрыт Югорский тракт. Схема перекрытия – здесь.