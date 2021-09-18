Югорчане выигрывают автомобили в викторине «Энергия развития Югры»

Жительница Нижневартовска Регина Давыдова выиграла автомобиль LadaVesta, приняв участие в викторине «Энергия развития Югры». Она ответила на вопросы, получила уникальный номер, после чего активировала его у контролера возле избирательного участка – и удача ей улыбнулась.

«Мне недавно пришло СМС-сообщение с приглашением к участию в викторине, я подумала, почему бы и нет. До этого ни разу не участвовала. Потом мне пришел уникальный код. Конечно, я думала, что выиграю каплю нефти или какой-нибудь сувенир, а когда узнала, что мой подарок – автомобиль, сначала не поверила, а потом подумала – это ведь официальная викторина, значит точно выиграла!» – делится впечатлениями Регина Давыдова.

Ранее автомобиль так же выиграл пенсионер из Сургута Минислам Сайфуллин. «Я в первый раз участвую в такой викторине, думал, просто получу сувенир, но слышал, что можно даже автомобиль выиграть. Подхожу к контролеру и говорю в шутку: "Я за автомобилем!". Она проверила мой код и с удивлением ответила: "И правда, автомобиль!". Я, конечно, очень рад такому подарку! Уже решил, что на новой машине будет ездить моя невестка», — рассказал он.

Так что все участники «Энергии развития Югры», получившие смс со своими номерами, могут так же в течение двух дней – 18 и 19 сентября – подойти к контролерам викторины на избирательных участках (их можно узнать по синим накидкам и бейджам) и активировать код. Призовой фонд еще не разобран – в нем есть автомобили, квартиры, сертификаты на покупки в гипермаркетах.