Жалобы на ход голосования в Югре не подтвердились

За первый день голосования в Избирательную комиссию Югры поступило четыре жалобы, но они не подтвердились. Об этом сообщается на сайте избиркома.

«В Избирательную комиссию Югры поступило 4 жалобы. По результатам проведенных проверок факты нарушений избирательного законодательства не подтвердились», - говорится в сообщении.

Известно, что жалобы поступали из Кондинского района, Пыть-Яха и Нягани. Так, Znak.comсообщал, что в поселке в Междуреченске на УИК № 99 в поселке Луговом на участке № 112 член избирательной комиссии с правом решающего голоса делает отметки в списках избирателей в отсутствие оных.

«В отсутствие избирателей члены УИК должны подсчитывать явку по списку. Также делаются выписки из реестра по голосованию вне помещения участка. Именно указанные действия и попадают в поле зрения камер видеонаблюдения», — объяснили в избиркоме.

В Пыть-Яхе на избирательном участке № 202 наблюдатели зафиксировали, что члены комиссии лично заполняют заявления от имени избирателей, которые будут голосовать на дому. «В условиях распространения коронавирусной инфекции в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений членам участковых комиссий не рекомендуется входить в квартиру к избирателям. В связи с этим члены УИК заполняют текст заявления до выезда к избирателю. На заявлении избиратель расписывается сам», — пояснили в комиссии.

Наблюдение за процессом голосования в Югре осуществляют более пяти тысяч наблюдателей от Общественной палаты Югры, политических партий и кандидатов. За первый день голосования в регионе на выборы пришли 21,7 процента избирателей. Голосование продолжится 18 и 19 сентября.