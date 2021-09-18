За первый день голосования на выборы в Югре пришли почти 20 процентов избирателей

В Югре за первый день больших выборов проголосовал каждый пятый избиратель. По данным окружной избирательной комиссии, по состоянию на 20.00 17 сентября проголосовали 230 028 человек, что составляет 19,85 процента от общего количества голосующих югорчан.

«Лидером по явке избирателей является Белоярский район, явка там составляет 42,29 процента. Наименьшая активность избирателей зафиксирована в городе Сургуте – 11,57 процента», - сообщили в избирательной комиссии.

Накануне проголосовали губернатор Наталья Комарова и глава Сургута Андрей Филатов.

Избирательные участки открыты с 8.00. Голосование проходит в строгом соответствии с избирательным законодательством и рекомендациями Роспотребнадзора.