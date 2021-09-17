В Югре отремонтировали 17 километров дороги Талинка – Советский

Завершен ремонт 17 километров дороги между поселком Талинка и Советским в Югре, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Эта дорога имеет большое значение для жителей, она соединяет столицу Югры с западной и восточной частью округа, а также обеспечивает выход на Свердловскую область и Пермский край, поэтому важно было привести ее в нормативное состояние», — сказал по этому поводу директор окружного управления автомобильных дорог Сергей Аксенов.

Подрядчик уложил два слоя асфальта, укрепил обочины, нанес дорожную разметку из термопластика и частично заменил барьерные ограждения. Работы приняли вместе с контролерами из числа общественников. Качество дороги эксперты и наблюдатели оценили высоко.

Стоит отметить, что трасса Талинка – Советский относится к стратегическому транспортному проекту – Северному широтному коридору. Это дорога к концу десятилетия должна соединить Пермь и Томск.