Количество наркозависимых в Югре планомерно снижается

По итогам 2020 года количество наркозависимых в Югре снизилось на 14,7 процента по сравнению с 2019 годом. Об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Югры и главврач Сургутской психоневрологической больницы Андрей Новиков на совещании о социально значимых заболеваниях.

«За 1 полугодие 2021 года темп снижения числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4 процента, – цитирует Андрея Новикова департамент общественных и внешних связей Югры. – Из них среди несовершеннолетних отмечается уменьшение в 2,2 раза».

Также в 2021 году существенно упало количество людей, которым впервые поставили диагноз «наркомания» – сразу на 29,4 процента без единого несовершеннолетнего среди оных. Сократилась общая численность зарегистрированных медицинскими организациями потребителей наркотиков как со сформировавшейся зависимостью, так и без таковой.

Новиков также описал наиболее типичный портрет наркозависимого в Югре: холостой мужчина в возрасте 26-45 лет без высшего образования и работы.