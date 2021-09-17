Губернатор Югры проголосовала на парламентских выборах одной из первых

Наталья Комарова одной из первых пришла на свой избирательный участок и проголосовала на четырех выборах: Госдумы, Тюменской облдумы, думы Югры и городского парламента Ханты-Мансийска. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, губернатор голосовала на участке №294 в КДЦ «Октябрь» окружной столицы.

«В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора, по обеспечению безопасности людей, – сказала Наталья Комарова в своем комментарии прессе. – Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор».

Губернатор также напомнила, что для гарантии легитимности и безопасности выборов за процессом наблюдают более 1700 человек, прошедших обучение в Общественной палате Югры. Они сформировали большой и современный Центр общественного наблюдения.

Выборы, которые начались сегодня, 17 сентября, в 8:00, продлятся до 20:00 воскресенья, 19 сентября. По их итогам в регионе распределятся 365 депутатских мандатов.