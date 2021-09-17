На выходных в Сургуте пройдет снег с дождем

Предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре действует до 19 сентября. В отдельных районах региона ожидается сильный ветер, дожди и мокрый снег, следует из информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС по Югре.

По данным специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, в субботу температура ночью составит 0,+5 °С, днем +5,+10 °С. На западе округа порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. 19 и 20 сентября температура ночью -2,+3 °С, днем +3,+8 °С.

В Сургуте в субботу дождливо будет целый день, столбики термометров поднимутся не выше +5°С. В воскресенье ожидается снег с дождем и до +4°С.