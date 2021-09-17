16+
Логотип Сиапресс
USD  72,5602   EUR  85,4614  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Штормовое предупреждение в Югре продлено до 19 сентября

На выходных в Сургуте пройдет снег с дождем

​Штормовое предупреждение в Югре продлено до 19 сентября
Фото: pixabay.com

Предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре действует до 19 сентября. В отдельных районах региона ожидается сильный ветер, дожди и мокрый снег, следует из информации, опубликованной на сайте ГУ МЧС по Югре.

По данным специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, в субботу температура ночью составит 0,+5 °С, днем +5,+10 °С. На западе округа порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. 19 и 20 сентября температура ночью -2,+3 °С, днем +3,+8 °С.

В Сургуте в субботу дождливо будет целый день, столбики термометров поднимутся не выше +5°С. В воскресенье ожидается снег с дождем и до +4°С.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:18, просмотров: 297, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьники Сургута уходят на удаленку из-за COVID-19. Но не все 1667
  2. ​Главные нюансы и интриги больших выборов в Югре накануне старта голосования 1252
  3. ​Отправлял деньги в Сирию: сургутянин осужден за финансирование терроризма 1149
  4. ​Квартира не продалась за полгода: стоит ли бояться таких объявлений? 1145
  5. ​На выборах в Югре ожидается явка в 40 процентов 1074
  6. ​Предвыборное 960
  7. ​Полицейские Сургута нашли взятку в носке // ВИДЕО 878
  8. ​Дополнительные выходные каждый месяц! Смотрим производственный календарь – 2022 814
  9. ​Тюменские библиотеки выходят на новый уровень 728
  10. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 726
  1. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4065
  2. На мосту «Бегущая лань» обновят граффити до 15 сентября 3885
  3. В Нижневартовске открылся Литературный сквер 3819
  4. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 3668
  5. ​В Сургуте сгорел балкон в жилом доме 3431
  6. ​Сургутский театр: взгляд изнутри. Владимир Матийченко 3428
  7. ​Летчик из Сургута Иван Барсов стал абсолютным чемпионом Европы по высшему пилотажу 3257
  8. Накануне в Сургуте столкнулись две иномарки: никто не погиб 2781
  9. Война расклейщиков и фальшивые листовки: отношения между кандидатами в думу Сургута накаляются 2770
  10. ​Сургутский драматический театр ждет первый за 20 лет ремонт 2734
  1. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 9321
  2. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 9240
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 9047
  4. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8974
  5. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 8970
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 8935
  7. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 8898
  8. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8762
  9. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 8577
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8464

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика