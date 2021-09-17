147 новых случаев COVID-19 за регистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 16 муниципалитетах Югры. Суточный прирост составил 147 случаев COVID-19. Лидируют по этому показателю Сургут (34), Нижневартовск (23) и Ханты-Мансийск (19).

Излечились за сутки 175 человек, умер один – пациент в Белоярском районе.

Сейчас лечение проходят 2 524 югорчанина. Состояние 81 пациента тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего за период пандемии в регионе зарегистрирован 73 021 случай новой коронавирусной инфекции. Умерли 1 087 человек.