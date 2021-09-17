В Лангепасе закрыли почту из-за нарушений санитарных норм и мер ковид-безопасности

В Лангепасе на десять суток закрыли почтовое отделение на Ленина из-за нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции и санитарных норм.

«Выявлено отсутствие мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. Производительность оборудования для обеззараживания воздуха помещений почтового отделения крайне недостаточная. Иные средства снижения концентрации возбудителя в воздушной среде почтового отделения не применялись. В помещениях Отделения почтовой связи реализуются пищевые продукты, стационарные торговые объекты должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения - в указанном объекте торговли централизованное горячее водоснабжение отсутствует», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Санврачи пришли к выводу, что обстановка в отделении угрожает жизни и здоровью граждан. Лангепасский городской суд с этим согласился.