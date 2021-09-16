Какой будет дума Югры по итогам больших выборов

Большие выборы в Югре стартуют завтра, 17 сентября. От результатов волеизъявления жителей региона зависит политическая конструкция, в которой автономному округу предстоит жить и развиваться в ближайшие пять лет. О том, какие варианты развития событий возможны – в нашем обзорном материале.

По словам председателя окружного избиркома Дениса Корнеева, регион готов к проведению самых масштабных за пять лет парламентских выборов на 100 процентов. И, хотя избиркомы готовы принять хоть всех имеющих право голоса югорчан, по предположению Корнеева, явка составит примерно те же 40 процентов, что были в прошлый цикл в 2016 году. Хотя некоторые наблюдатели полагают, что активность избирателей может достигнуть 50 процентов.

Пожалуй, самым простым и предсказуемым сегментом выборов станет избрание представителей Югры в Госдуму по одномандатным округам. Позиции газовика и действующего депутата федерального парламента Павла Завального («Единая Россия») на западе округа и замгубернатора Югры Вадима Шувалова («Единая Россия») на востоке все наблюдатели предвыборной кампании считают крайне сильными. Примерно та же ситуация – на выборах в Тюменскую областную думу, которые традиционно в нашем регионе вызывают меньше интереса и, следовательно, конкуренции.

А вот где интрига есть – так это на выборах в думу Югры. Здесь стоит отметить несколько факторов.

Первый. Беспрецедентное количество игроков – помимо традиционной парламентской четверки к этому уровню выборов подключились четыре малые партии. Политолог Надежда Ушакова считает, что они суммарно могут набрать до 15 процентов голосов, а это очень много. В свою очередь, политолог Александр Безделов указывает на то, что малые партии будут забирать голоса у действующей парламентской оппозиции и таким образом повлиять на финальное распределение мандатов.

Инсайдеры рассказывают, что особое беспокойство в региональном истеблишменте вызывает «Российская партия свободы и справедливости», которая, по их оценкам, может пробиться через пятипроцентный барьер и стать пятой партией в окружном парламенте. И все бы ничего, но ее представители в своей риторике активно критикуют российскую власть, а лидер Максим Шевченко в эфире федерального телеканала призывал освободить оппозиционера Алексея Навального, чем привлек внимание протестно настроенной аудитории. Все это вызывает некоторую тревогу у политических кураторов в Югре, которым, возможно, придется иметь дело с оппозицией нового типа в окружной думе.

Второй. Разнонаправленные тенденции складываются вокруг КПРФ. С одной стороны, эта партия в регионе не проявляет особую активность. Местные отделения занимаются своими делами (в Сургуте они, например, вообще отказались от борьбы за мандаты в городской думе) и не особо вливаются в общую работу под руководством партийного лидера Алексея Савинцева.

Однако при этом политологи, опрошенные СИА-ПРЕСС, считают, что КПРФ может собрать примерно 15-17 процентов голосов избирателей, что довольно много – пять лет назад этот показатель был 11,5 процента. И это с учетом наличия схожих по идеологии малых партий – «Пенсионеры России», «Родина», «Коммунисты России». У них тоже есть какой-никакой рейтинг, который при другом раскладе мог быть у коммунистов. Если эти прогнозы сбудутся, то КПРФ (возможно, неожиданно для самой себя) может стать второй политической силой в регионе.

Третий. Непростая ситуация у ЛДПР. Традиционно «соколы Жириновского» были активными и последовательными критиками региональной власти и твердо держали второе место по влиянию после «Единой России». Но сейчас политологи предполагают, что по партийным спискам ЛДПР соберет не более 15 процентов голосов, что, в случае реализации, станет тяжким ударом, так как пять лет назад уровень поддержки у них был 25 процентов. Таким образом партия Жириновского может занять только третье место, уступив КПРФ.

Эксперты отмечают, что «первой ласточкой» наступивших проблем стал крайне низкий результат Владимира Жириновского на президентских выборах 2018 года – всего 6,8 процента. Затем лидер ЛДПР допустил высказывания о том, что Югру и Ямал следует присоединить к Тюменской области, чем вызвал негодование у северян. Позже он сам и его соратники пытались эти слова дезавуировать, но критики либерал-демократической партии до сих пор пользуются тезисом о том, что «Жириновский хочет лишить Югру самостоятельности». Результаты выборов покажут, как это сработает.

Четвертый. Шаткая ситуация у «Справедливой России – За Правду», которая находится в состоянии тяжелой борьбы за голоса с «альтернативной оппозицией». В частности, «Партией пенсионеров» и «Родиной», которые ранее входили в состав «СР». Понятно, что у них, по сути, один электорат и одни идеологические посылы, но опрошенные редакцией эксперты считают, что «СРЗП» по-прежнему может собрать свои пять-шесть процентов, хотя примерно тот же результат могут показать и ее оппоненты.

Пятый. «Единая Россия» лидирует, но с некоторыми нюансами. Как рассказывают источники, близкие к региональному штабу партии власти, там рассматривается четыре варианта развития событий. Каждый из них базируется на том, что кандидаты от «Единой России» должны побеждать в своих одномандатных округах (их 19). А вот результаты голосования по партийным спискам могут быть разными.

Самый негативный сценарий, который предполагают единороссы в Югре – получение 37-40 процентов. Но даже в этом случае партия, при условии победы своих одномандатников, займет две трети кресел в окружной думе и сохранит необходимое для принятия важнейших решений квалифицированное большинство. Далее – умеренно оптимистичный сценарий получение 43-45 процентов голосов, а также два самых оптимистичных – 45-50 процентов и более 50 процентов – в этом случае можно будет говорить о триумфе.

Шестой. Сложные политические расклады на отдельных избирательных округах, где региональный штаб «Единой России» считает ситуацию сложной для своих кандидатов. Среди них, в частности, нефтеюганский одномандатных округ №7, где против Степана Пыталева («Единая Россия») крайне активно борется Тимур Аскеров (КПРФ). Его, к слову, считают связанным с единороссом Владимиром Семеновым, который сам находится в непростой борьбе против активного члена ЛДПР Виктора Сысуна на соседнем округе №6.

Некоторая интрига есть в округах, где КПРФ выдвинула сразу двух тезок первого губернатора Югры Александра Филипенко – в Урае с ним борется за голоса бывший глава Кондинского района Анатолий Дубовик («Единая Россия»), а в Нижневартовске – экс-замгубернатора Наталья Западнова («Единая Россия»).

Последний сложный округ, который стоит отметить – Сургут, где на кресло окружного депутата претендуют главврач сургутского кардиологического центра Ирина Урванцева («Единая Россия») и директор фонда «Территория Надежды» Александр Клишин («Справедливая Россия – За Правду»).

Итого. Если свести все прогнозы в единую систему, то конфигурация думы Югры по итогам выборов может быть такой: порядка 29 мест (19 одномандатников и 10 списочников) у «Единой России», три-четыре кресла у КПРФ, три – у ЛДПР (при условии, что в настоящий момент их шесть) и, возможно, по одному-два мандата у «Справедливой России – За Правду» и претендентов из числа малых партий – РПСС или «Партии пенсионеров».

«Электорат в нашем округе всегда отличается приверженностью выбранной партии, поэтому, если не произойдет резкая смена федеральной повестки, то расклад по составу думы предсказуем, – считает Надежда Ушакова. – Тяжеловесы и партийные лидеры сохранят свои позиции, даже не смотря на упорную борьбу на избирательных участках». Так или иначе, эксперты считают, что региональная власть сохранит влияние в окружной думе и контроль над общественно-политическим пространством в Югре.