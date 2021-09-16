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​На выборах в Югре ожидается явка в 40 процентов

Прогноз по явке на выборах в Югре сделал председатель окружного избиркома

​На выборах в Югре ожидается явка в 40 процентов
Фото siapress.ru

На большие парламентские выборы в Югре придут порядка 40 процентов избирателей – такую оценку предварительно дал председатель окружного избиркома Денис Корнеев в ходе брифинга, посвященного финальной подготовке к голосованию. По его предположению, наименьший процент активности избирателей традиционно покажет Сургут, а наибольший – отдаленные поселения Белоярского и Нефтеюганского района.

В целом Югра полностью готова к выборам. «Сегодня проходят последние подготовительные процедуры и точечная настройка», – сказал Корнеев. В пятницу, 17 сентября, в 8.00 откроются все избирательные участки. Голосование будет идти каждый день в пятницу, субботу и воскресенье, до 20.00. В пятницу и субботу комиссии будут закрывать собранные бюллетени в специальных сейфах, а в воскресенье после 20.00 приступят к подсчету голосов.

Он будет идти долго и трудно, так как в Югре рекордное количество выборов – в Госдуму, Тюменскую облдуму, думу Югры и в несколько муниципальных парламентов. Некоторые жители региона получат на руки девять бюллетеней – больше, чем в любом другом регионе России.

Видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых свои голоса могут отдать 87 процентов жителей Югры, на остальных будут стоять видеорегистраторы. Выборный процесс будут обеспечивать восемь тысяч членов избиркомов, честность и прозрачность подсчетов – около пяти тысяч наблюдателей (из них 1770 – независимые наблюдатели, обученные Общественной палатой Югры). Освещать ход голосования будут почти 350 журналистов из 52 СМИ.


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16 сентября в 19:27, просмотров: 428, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
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16 сентября в 19:31
А вотхрен вам. Придем и опрокинем едро
Альберт Леонов
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16 сентября в 19:40
Давал описание общественной кармы. Есть такая карма. Так вот, где горожане считают что у них все плохо-плохо. И карма соответственно такая. А где среди горожан преобладает положительная карма - в городе все хорошо.
Так давайте улучшим карму города, округа, страны.
Такой шанс выпадает! Просто надо прийти на выборы и отдать голос за достойного. По ВАШЕМУ личному мнению. Сделать выбор так, что изменить общественную карму.
Приходите и голосуте.
Швондер.
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16 сентября в 19:43
И тару абасцыте
Альберт Леонов
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16 сентября в 19:45
сколько угодно! на весь мир прославится ... прямое вещание в интернет идет...
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