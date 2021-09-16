В Югре замедлился рост цен на продукты

В августе 2021 года инфляция в Югре замедлилась до 3,86 процента после 4,59 процента месяцем ранее. Медленнее дорожать стали продукты и услуги, сообщается на сайте тюменского отделения ЦБ.

Прирост цен на продукты замедлился с 5,11 процента до 4,4 процента. Все дело в том, что на рынке появилось больше овощей, которые ранее очень сильно подорожали.

«По мере поступления на прилавки отечественного урожая 2021 года происходило замещение более дорогих импортных овощей российской продукцией. В частности, за счет поступления в продажу ранних сортов в большем, чем обычно, объеме замедлился рост цен на свеклу и морковь. Поступление в продажу более дешевого мелкого картофеля нового урожая, сбор которого в текущем году начался раньше обычного, повлекло за собой снижение темпов роста цен в точках розничной продажи. В свою очередь увеличение поставок тепличных огурцов по причине более высокой урожайности в магазины региона также способствовало снижению темпа роста цен на них», - объяснили аналитики.

Инфляция в сфере услуг замедлилась с 3,61 процента до 1,48 процента. Здесь подешевели авиабилеты. В сегменте непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен в августе выросли по сравнению с июлем на 0,07 п.п., до 4,91 процента. «Заметный вклад в увеличение прироста цен на непродовольственные товары внесла динамика цен на моторное топливо. Интерес населения в период массовых отпусков к самостоятельным автомобильным путешествиям на фоне роста цен на организованный туризм, а также восстановление деловой активности способствовали увеличению спроса на бензин и газовое моторное топливо, что повлияло на ускорение темпов роста цен на них. Дополнительными факторами удорожания стоимости моторного топлива, выступали рост мировых цен на газ, в том числе по причине аварии на крупнейшем газоперерабатывающем заводе в России, и обусловленные этой аварией перебои в поставках сырья на нефтеперерабатывающий завод в Сургуте», - отметили в тюменском отделении.

В целом, годовая инфляция в Югре по-прежнему оставался ниже, чем в целом по стране (6,68%), и самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 5,49 процента.