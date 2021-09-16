Что делает Югру регионом с одним из самых высоких уровней жизни в России

Югра традиционно попадает в топрейтингов, измеряющих уровень доходов и качества жизни людей, не говоря уж о макроэкономических показателях, например, вклада поступающих из региона налогов в федеральный бюджет. Как и за счет чего это происходит – в нашем материале.

Не только нефть

Понятно, что главный ресурс, делающий Югру одним из самых богатых регионов страны, а также одним из столпов федерального бюджета – это нефть и газ. Но с ними тоже нужно уметь работать – с одной стороны, не допускать падения добычи, с другой – параллельно диверсифицировать экономику. Этим курсом окружное руководство двигается в последние годы. «В минувшее десятилетие мы входили с ежегодным падением добычи нефти в среднем на 1,5 процента в год. В 2017 году падение удалось остановить и стабилизировать добычу на отметке «236 млн тонн нефти в год». В этот же период нефтяники ввели в эксплуатацию 62 новых месторождения, накопленная добыча превысила 12 миллиардов тонн нефти», – подчеркивает Наталья Комарова.

Сейчас одна из задач, которую ставит перед собой руководство региона – добиться пересмотра налогообложения в нефтяной сфере, чтобы сделать более рентабельной добычу трудноизвлекаемых запасов (их в Югре сейчас уже 60 процентов) и таким образом не допустить торможения работы нефтяников.

Но при этом структура малого и среднего бизнеса в Югре более не напоминает комплекс «обслуживания нефтяников», а является полноценным рынком товаров и услуг. Сегодня в этом секторе экономики работают порядка 220 тысяч югорчан, за пять лет предприниматели реализовали более тысячи инвестпроектов, создали более 63 тысяч рабочих мест. Процесс диверсификации продолжается – Югра первой в России приняла закон о креативной деятельности и поставила развитие этой сферы экономики в особый приоритет.

Югра находится на третьем месте в стране по объему инвестиций в основной капитал, и за несколько лет поднялась до шестого места в рейтинге инвестпривлекательности регионов. «Как отметил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, наш регион входит в число регионов-лидеров национального рейтинга качества жизни, национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Наши главные инвестиции всегда направлены на людей – на раскрытие их талантов и трудового потенциала, на укрепление здоровья югорчан, на образование детей и вложения в технологии завтрашнего дня, которые сделают Югру будущего еще сильнее и лучше», – отметила Наталья Комарова.

Инвестиции в людей

Если говорить про инвестиции в людей, то нельзя пройти мимо одного из главных проектов минувшего пятилетия – создание Центра защиты материнства и детства в Сургуте. Он был построен с опережением нормативных сроков, и до конца 2021 года начнет полноценную работу.

«Центр не просто соответствует требованиям, предъявляемым к службе материнства и детства, это уникальный многогранный научный проект, в котором новейшее медицинское оборудование, в том числе робототехника, дадут медикам возможность диагностировать и лечить самые сложные заболевания у женщин и детей», – сказала побывавшая там главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России в УрФО Надежда Башмакова.

Продолжается строительство крупных многоцелевых клиник в Нижневартовске и Горноправдинске. В Югре есть уникальный опыт использования плавучей поликлиники для оказания медицинской помощи жителям удаленных поселений, и вскоре округ получит для этого новое супер-современное судно. Благодаря этому в 2018 году Югра была признана лучшим регионом России по качеству жизни, а количество жителей в автономном округе увеличилось до 1,7 млн человек. При этом рождаемость в нековидный период у нас превышала смертность более чем в два раза, а ожидаемая продолжительность жизни выросла до 75 лет.

Важное направление инвестиций, которое предназначается для людей, их удобства и активности – транспортная система. Тут главный проект наступившего пятилетия – второй мост через Обь в районе Сургута. Масштабная предварительная проработка этой масштабной стройки завершена, а непосредственно процесс возведения объекта начнется в ближайшие месяцы. «Финансирование будет строиться по принципу: 60 процентов из федерального бюджета, 40 процентов из окружного. Сейчас прорабатывается механизм исполнения – по концессии или госконтракту, мы готовы к любому из них. Думаю, в течение двух-трех месяцев будет понятно», – отметила Наталья Комарова.

В Югре также действует уникальная система авиационного сообщения. Ее получилось запустить при помощи авиакомпании Utair, крупным пакетом акций которой владеет правительство региона. За последние годы была выстроена система субсидируемых из бюджета внутренних перевозок, при помощи которой люди из отдаленных поселений при помощи малой авиации и вертолетов попадают в крупные узловые аэропорты (Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск) и могут дальше лететь по нужным им направлениям. Да и сообщение между крупными городами так же выстроено с учетом разумного ценообразования – условно, попасть из Нижневартовска в Ханты-Мансийск можно за 2 500 рублей.

Жить в хорошем

Сейчас мы уже к этому привыкли, но исторически совсем недавно в Югре остро стояла проблема балков – изначально временных, но сохранившихся на долгие годы жилых построек, которых в богатом нефтяном регионе еще десять лет назад было непростительно много. Юридически подойти к решению этой проблемы просто не удавалось, так как никакого правового статуса эти балки не имели. Наталье Комаровой удалось внести это понятие в федеральное законодательство, что позволило региональной власти взяться за решение этой проблемы. Все получилось.

Сейчас идет аналогичный процесс, но с жильем, которое было признано аварийным до 2017 года – к слову, некоторые муниципалитеты Югры с этой проблемой уже справились, и приступили к разборам тех домов, которые стали аварийными после 2017 года. При этом бюджет выкупает у застройщиков жилье для переселенцев, и этим поддерживает отрасль.

Строительный сектор активно развивается, что позволяет молодым семьям переселяться в свои квартиры (тут, кстати, тоже помогает округ – в виде десятков тысяч выданных субсидий), а властям – планомерно расселять сначала балки, а потом старые деревянные дома. В коронавирусный 2020-й год объем сдачи жилья несколько просел – до 530 тысяч квадратных метров, но в 2021 году ожидается существенное усиление отрасли – до почти 900 тысяч «квадратов».

Больше не временщики

Югра – больше не регион временщиков, куда люди приезжают исключительно на заработки. По словам Натальи Комаровой, основным фактором, который определил развитие автономного округа за последние годы, стал поддержанный жителями принцип: «Югра – самодостаточная, не вахтовая территория, место комфортного проживания людей». Это прописано в стратегии развития округа до 2030 года, на это системно направляет свои усилия региональная власть.

Благодаря этому Югра в многочисленных рейтингах качества жизни находится если не в первой пятерке, то уж точно в первой десятке. И даже пандемия коронавируса, которая нанесла жестокий удар по бюджетам почти всех регионов России, не так сильно повлияла на благополучие югорчан. Один из красочных индикаторов – рост количества многодетных семей (то есть у кого три и более детей) в Югре с 27 до 34 тысяч, то есть на 22 процента – за тот самый 2020 год. Это говорит о высоком уровне социальной уверенности и готовности югорчан надолго связывать свою жизнь с регионом.