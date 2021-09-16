В Югре накануне коронавирусом заболели 145 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 145 человек. За всю пандемию проходили лечение от болезни 72 874 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 28;
- Нижневартовск – 22;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Нефтеюганск – 8;
- Радужный – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Урай – 7;
- Мегион – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Покачи – 5;
- Сургутский район – 5;
- Нягань – 4;
- Когалым – 3;
- Кондинский район – 3;
- Советский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Югорск – 2;
- Березовский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Белоярский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 086 человек. За сутки излечились 184 человека, за весь период пандемии – 69 264 югорчанина.