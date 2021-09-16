В Югре накануне коронавирусом заболели 145 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 145 человек. За всю пандемию проходили лечение от болезни 72 874 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 22 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 28;

Нижневартовск – 22;

Ханты-Мансийск – 14;

Нефтеюганск – 8;

Радужный – 8;

Нефтеюганский район – 8;

Урай – 7;

Мегион – 6;

Октябрьский район – 6;

Лангепас – 5;

Покачи – 5;

Сургутский район – 5;

Нягань – 4;

Когалым – 3;

Кондинский район – 3;

Советский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Югорск – 2;

Березовский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Белоярский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 086 человек. За сутки излечились 184 человека, за весь период пандемии – 69 264 югорчанина.