В Югре продолжается использование «черных технологий» на выборах

Редко какая избирательная кампания обходится без так называемых «черных технологий». Нынешние выборы в Югре – не исключение. На какие ухищрения идут кандидаты, и какие приемы нечестной политической игры оказались актуальны в последние недели – в нашем материале.

Одной из первых мишеней черного пиара оказался действующий депутат думы Югры, баллотирующийся на новый срок, Ринат Айсин («Единая Россия»). Еще в июле в его избирательном округе некие «доброжелатели» распространили листовки, в которых называли парламентария мошенником. По этому поводу он обратился в полицию и местную избирательную комиссию, но поймать злоумышленников за руку не удалось – как минимум, в публичном поле об этом ничего не известно.

В Советском районе под удар попали несколько кандидатов-единороссов – Наталья Яненко, Светлана Озорнина и Олег Васянин. Некто распечатал и распространил листовки в стиле «Команды Югры», где эти претенденты на депутатские мандаты якобы поддерживают рост цен, а также рассказывают о том, что «россияне живут слишком долго», поэтому государство не обязано их поддерживать. Разумеется, подобные вещи ни один политик в здравом уме сказать не может. Более того, инсайдеры, знакомые с ситуацией в муниципалитете, утверждают, что для распространения этого «компромата» привлекались несовершеннолетние. Источники СИА-ПРЕСС в региональном истеблишменте полагают, что за этим стоят традиционно главные оппоненты партии власти в Югре – ЛДПР.

Фейковые листовки также появились на избирательном округе, где баллотируется главврач сургутского окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева (так же «Единая Россия»). В этих материалах она якобы выступает в поддержку платной медицины. «С таким обращением я никогда не выступала и выступать не могла, наоборот, я за качество и доступность медицины, более того, всю свою жизнь именно в этом направлении работаю, чтобы медицина была бесплатной и доступной всем, – рассказала Урванцева. – Мне искренне жаль, что мой оппонент настолько не уважает сургутян, что считает возможным их обманывать. Уверена, это у него не получится. Я более 35 лет работаю в сфере медицины и все, кто знает меня и кому мы помогали и помогаем с моей командой – они мою позицию знают».

Под «оппонентом» Ирина Урванцева, вероятнее всего, имеет в виду Александра Клишина («Справедливая Россия – За правду») – недавно появившегося в Югре молодого политика, имеющего специфическую репутацию, но при этом – большие финансовые ресурсы, которые он применяет для попытки пробиться в думу Югры.

Еще один мини-скандал в Сургуте – стандартные «войны расклейщиков». На самом конкурентном округе на выборах в городскую думу Владислав Брылеев («Единая Россия») и Евгений Барсов (ЛДПР) обвинили друг друга в том, что представители их штабов срывают агитматериалы или заклеивают лица оппонентов своими плакатами. Но подобное – стандартная практика, которая происходит во время каждой кампании. Еще один инцидент, о котором СИА-ПРЕСС рассказали работающие в Сургуте политтехнологи – расстрел краской баннера с агитацией за депутата думы Югры Михаила Сердюка («Справедливая Россия – За правду»).

Еще одна технология, которая не запрещена, но носит черный оттенок – выдвижение на выборы тезок известных людей. Ее в Югре использует КПРФ – эта партия в 2011 году впервые выдвинула на выборы Александра Васильевича Филипенко – полного тезку легендарного первого губернатора автономного округа. Задумка сработала – он дважды победил и провел в думе Югры уже десять лет, а в эту кампанию коммунисты выдвинули сразу двух Александров Филипенко в разных округах. Один из них – против бывшего замгубернатора Югры (к слову, того самого губернатора Филипенко), ныне депутата думы округа Натальи Западновой («Единая Россия»).

«Черные технологии» на выборах в полной мере себя не изжили, но тридцать лет молодой российской демократии уже сформировали «популяционный иммунитет» от подобных действий, – считает президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко. – Так что их эффективность сегодня очень условна, и лидирующие политические силы стараются избегать применения «черного пиара». Тем не менее, реальная конкурентная избирательная кампания редко обходится без подобных грязных приемов».

Тем не менее, опрошенные СИА-ПРЕСС кандидаты в депутаты разных уровней, а также политтехнологи считают, что нынешняя кампания проходит с куда меньшим накалом использования «черного пиара», чем это бывало раньше. Однако полностью исключить его применение, вероятно, невозможно до тех пор, пока существует институт конкурентных выборов.

Напомним, что большие парламентские выборы в Югре пройдут 17-19 сентября.