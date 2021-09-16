В чем идеологический подтекст прилёта группы «Русских Витязей» в Югру

Совсем скоро пройдет одно из самых ярких событий в Югре в сентябре 2021 года – показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи» в Сургуте и Нижневартовске. В субботу, 18 сентября, они покажут свое мастерство в двух крупнейших городах региона (для этого перекроют часть улиц, обратите на это особое внимание), а до этого летчики пообщаются с школьниками, покажут им свою технику, а также проведут встречи с прессой.

Мероприятие пройдет в честь двух важных дат – 300-летия нефтяного дела в России и 90-летия Югры. Изначально запрос на подобное мощное выступление шел от общественности. Наталья Комарова обратилась с ним к министру обороны Сергею Шойгу, идею поддержали и выразили готовность помочь своими ресурсами ООО «Газпром трансгаз Сургут», компания «Лукойл», ООО «Инвест-защита» и администрации Сургута и Нижневартовска.

«Гордость современной России – воздушно-космические силы, элита ВКС – авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи». Весомый вклад в развитие страны вносят и жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Здесь, в Западной Сибири, в условиях Севера работают люди, которые решают стратегические задачи обеспечения энергобезопасности Российской Федерации», – с такой формулировкой к министру обороны обратилась Наталья Комарова, и посыл был услышан. Получается подарок от гарантов воздушной безопасности к гарантам безопасности энергетической.

«Я горд тем, что инициатива Ханты-Мансийского регионального отделения Российского военно-исторического общества была поддержана губернатором Югры Натальей Комаровой, а министр обороны Сергей Шойгу принял положительное решение о проведении показательных выступлений лучших летчиков России – летчиков Кубинки, – сказал по этому поводу вице-президент федерации самолетного спорта Югры Павел Манченко. – В далеком 2007 году жители Югры уже испытывали неподдельные эмоции гордости за свою страну, гордости за ее вооруженные силы, когда показательные выступления прошли в Ханты-Мансийске и в Сургуте. Надеюсь, что и в 2021 году захватывающий групповой пилотаж «Русских Витязей» не оставит равнодушными югорчан».

Для проведения мероприятия в Югру прилетела большая группа – 35 технических специалистов и 15 летчиков. Базируются они в Сургуте, покинут Югру они через день после выступлений – 20 сентября. Вообще авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» была создана в апреле 1991 года на базе эскадрильи, располагающейся в подмосковной Кубинке. Ее уникальная особенность в том, что это единственная пилотажная группа в мире, которая работает на самолетах класса «тяжелый истребитель». В этом статусе «Витязи» завоевали многие чемпионские титулы в мире высшего пилотажа, а также участвуют во всех российских и многих иностранных авиасалонах.

Показательные выступления группы пройдут 18 сентября в 13:00 в Сургуте и в 16:30 в Нижневартовске. В небе над крупнейшими городами Югры пролетят семь истребителей Су-35С. СИА-ПРЕСС ранее публиковал видео с прибытием этих самолетов в сургутский аэропорт. Обратите внимание, что во время выступлений «Русских Витязей» запланированы особые меры безопасности – будут перекрыты часть дорог, поэтому тщательно планируйте варианты подъезда к месту проведения мероприятия.