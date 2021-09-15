За всю пандемию более 72 тысяч югорчан проходили лечение от COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 148 человек. За всю пандемию 72 729 жителя региона проходили лечение. Об этом сообщается оперштаб округа.

Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:

Сургут – 46;

Нижневартовск – 30;

Ханты-Мансийск – 19;

Мегион – 9;

Лангепас – 7;

Березовский район – 6;

Нижневартовский район – 5;

Покачи – 4;

Югорск – 4;

Кондинский район – 4;

Белоярский – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Советский район – 3;

Радужный – 2;

Когалым – 1;

Сургутский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

«На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 90 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 086 человек. За сутки излечились 172 человека, за весь период пандемии – 69 080 югорчан.