За всю пандемию более 72 тысяч югорчан проходили лечение от COVID-19

В Югре за сутки коронавирус выявили у 148 человек. За всю пандемию 72 729 жителя региона проходили лечение. Об этом сообщается оперштаб округа.
Новые случаи зафиксированы в 17 муниципалитетах ХМАО:
- Сургут – 46;
- Нижневартовск – 30;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Мегион – 9;
- Лангепас – 7;
- Березовский район – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Покачи – 4;
- Югорск – 4;
- Кондинский район – 4;
- Белоярский – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Советский район – 3;
- Радужный – 2;
- Когалым – 1;
- Сургутский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
«На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях. По 4 контакты устанавливаются. Состояние 90 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 086 человек. За сутки излечились 172 человека, за весь период пандемии – 69 080 югорчан.