Югорчане за полгода застраховались на 12 млрд рублей

Жители Югры в первом полугодии 2021-го оформили свыше 804 тысяч полисов на сумму 12 млрд рублей. Сегмент добровольного страхования от болезней и несчастных случаев вырос почти в два раза.

«Это на 60 процентов больше по количеству и на пять процентов – по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста страхового рынка Югры стал сегмент добровольного страхования от несчастных случаев и болезней. Он вырос в денежном выражении на 80 процентов, до двух млрд рублей. Клиенты страховых компаний заключили 370 тысяч договоров, что в пять раз больше прошлогоднего показателя», - рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина отметила, что на рынок страхования повлиял значительный рост потребительского и ипотечного кредитования.

«За шесть месяцев в Югре количество выданных ипотечных кредитов выросло на 45 процентов. Поскольку процентная ставка по кредиту с оформлением страховки жизни или здоровья заемщика, как правило, ниже, чем без нее, высокий спрос на кредиты влечет за собой рост показателей добровольного страхования. Кроме того, динамика обусловлена низкой статистической базой второго квартала прошлого года, когда из-за ограничительных мер офисы банков и страховщиков работали удаленно, что снизило объемы их продаж», – отметила Никитина.

Выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 40 процентов и превысили пять млрд рублей.